Roberto Cidade assume presidência do PV: 'seremos protagonistas nas próximas eleições'

Manaus/AM - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, assumiu oficialmente, na manhã deste sábado (2), a presidência do Partido Verde no Amazonas. O evento de posse foi realizado no auditório Belarmino Lins, na sede do Parlamento Estadual e contou com as presenças de filiados do PV, políticos do interior e da capital e de oito deputados estaduais: Carlinhos Bessa (PV), Serafim Corrêa (PSB), Sinésio Campos (PT), Tony Medeiros (PSD), Therezinha Ruiz (PSDB), Mayara Pinheiro (PP), Angelus Figueira (DC) e Dermilson Chagas (sem partido).

Em seu discurso, Cidade afirmou que o PV será protagonista nas eleições de 2022 e lembrou que, no último pleito, sem coligar com nenhuma outra sigla, o Partido Verde teve mais de 188 mil votos. “Nós estamos exatamente a um ano das eleições e tenham certeza de que o Partido Verde será protagonista em 2022. O PV tem dois deputados estaduais, vários vereadores no interior e um vereador na Câmara Municipal de Manaus E tem um presidente que quer fazer o partido crescer. Me sinto preparado, equilibrado e sempre busco ajuda de Deus e da minha família para fazer uma política do bem, voltada para o povo do meu estado”, disse.

Roberto Cidade também agradeceu o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, pela confiança. “O PV não é um partido que qualquer um vai em Brasília e toma. É um partido que tem responsabilidade com seus presidentes estaduais e que tem olhar atento ao Amazonas. Agradeço ao presidente Penna pela oportunidade e confiança”, destacou.

Agradecimento especial



Durante o evento, Roberto Cidade fez questão de reconhecer o trabalho realizado pela ex-presidente do PV e agora vice-presidente da sigla, Eliane Ferreira da Silva, que comandou a agremiação partidária nos últimos panos.

“A Eliane não deixa o PV, muito pelo contrário. Ela continuará fazendo o trabalho dela e me ajudará a fortalecer o partido. Nós estamos unidos nesse propósito”, afirmou.



Parabéns



Com direito a bolo ornamentado de verde com a logo da partido, os participantes do evento cantaram parabéns a Roberto Cidade, que completou 35 anos neste sábado.

Eleito deputado estadual em 2018 pelo PV com 33.239 votos, Roberto Cidade tem tido uma carreira política marcada por grandes feitos.

Em dezembro de 2020, foi eleito o presidente da Assembleia Legislativa mais novo da história e o primeiro a ocupar o cargo no primeiro mandato e agora assume a presidência do Partido Verde no Estado.