Prefeitura abre inscrições para palestra no Sine Manaus

Manaus/AM - ASecretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), lançou neste sábado, 2/10, um novo edital com 40 vagas gratuitas para a palestra “Tenho um talento! Posso empreender?”, destinada a trabalhadores que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer ao Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, na segunda-feira, 4, para realizar suas inscrições.

A palestra será realizada presencialmente no Sine Manaus, nesta terça-feira, 5/10. Os participantes terão ainda seu cadastro realizado, para que futuramente concorram às vagas de empregos disponibilizadas neste final de ano.

A palestra faz parte da programação do “Mês do Empreendedor”, realizado pela Semtepi. Todas as atividades a ser desenvolvidas tem como foco o empreendedor, como feiras de artesanato, editais de qualificação e capacitação e também ações voltadas para crianças, com o objetivo de despertar o espírito empreendedor, além de palestras, workshops e oficinas.