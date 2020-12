Rio Negro já subiu cerca de 3 metros desde outubro em Manaus

Manaus/AM - O nível do rio Negro está em 19,91 m acima do nível do mar, conforme medição efetivada no Porto de Manaus nesta segunda-feira (21) e, nos últimos dois dias, subiu 13 centímetros a cada dia.

Desde quando começou a enchente, em 17 de outubro último, quando o nível era de 16,98 m, o Negro já subiu 2,93 m.

Em dezembro, o registro do site Porto de Manaus informa que o Negro subiu 2,40 m.