Bêbadas, idosas de 70 anos são detidas por fugir de blitz em Manaus

Manaus/AM - Duas idosas, de 70 anos, foram detidas na noite de sexta-feira (18) após fugirem do bloqueio da Lei Seca e quase atropelaram um batedor do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). Elas foram detidas, e o teste do bafômetro confirmou que a condutora estava embriagada. As duas foram encaminhadas à delegacia.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), no episódio, a condutora do veículo desobedeceu à ordem de parada do policial e avançou contra a blitz do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) montada na rua Rio Madeira, no Vieiralves.

“A condutora derrubou a motocicleta do batedor e, após perseguição, os agentes conseguiram parar o automóvel. Foi verificado que havia duas idosas no veículo, e a condutora apresentava sinais de embriaguez. Após constatação de alcoolemia, no teste do bafômetro, a motorista foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia”, relatou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur.

Desde a noite da última sexta-feira (18) até o domingo (20), 73 pessoas foram flagradas pela Lei Seca, sendo que 54 testaram positivo no bafômetro e 19 se recusaram a fazer o teste.

Segundo o Detran-AM, na noite de sexta, a operação percorreu as ruas do conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Lá, 17 condutores foram pegos no teste do bafômetro e cinco se recusaram a fazê-lo, mas todos foram autuados com base na Lei Seca. Além disso, 18 pessoas tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida e quatro veículos acabaram removidos.

No sábado (19) as abordagens aconteceram na avenida Santos Dumont, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No total, 67 autos de infração foram emitidos, sendo 27 por alcoolemia. Nessa noite, também, um motorista foi detido e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após se envolver em um acidente de trânsito por estar embriagado, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro.

Na operação realizada no domingo (20), o foco foi a volta dos sítios e balneários. A fiscalização foi montada na rua das Florestas, bairro Tarumã, próximo a um parque aquático. Dez condutores foram flagrados no teste do bafômetro e dois se recusaram a fazê-lo. Ao todo, 39 pessoas foram autuadas por diversas irregularidades, das quais quatro geraram a remoção dos veículos.