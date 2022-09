Revoltados, motoristas de aplicativo pedem justiça por assassinato de colega em Manaus

Revoltados, os colegas do motorista se reuniram e pediram que as autoridades invistam em segurança pública para que outras mortes não venham a se repetir.

Manaus/AM – Um grupo de motoristas de aplicativo realizou uma manifestação na frente do IML, no bairro Cidade Nova, nessa segunda-feira (5), para pedir mais segurança e justiça pela morte do colega Agnaldo Freire, 42.

