Réveillon terá programação gospel na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - O Réveillon acontecerá em três pontos da Ponta Negra e contará com uma programação gospel entre as atrações artísticas que serão anunciadas pelo prefeito David Almeida no decorrer das próximas semanas.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (03) durante uma visita técnica da Prefeitura e demais órgãos para ajustar detalhes da programação festiva de fim de ano.

Da mesma forma que o #SouManaus e o Boi Manaus 2022, as festividades de fim de ano contarão com a atuação do Centro Integrado de Cooperação e Controle do Município (CICCM), sala de monitoramento coordenada pelo CCC, que integra os principais serviços do estado e prefeitura, garantindo o melhor evento para quem sair de casa.