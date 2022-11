Motorista dorme ao volante e deixa carro destruído ao bater em poste em Manaus

As pessoas que estavam no veículo foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, o estado de saúde delas não foi divulgado.

Segundo informações preliminares, o motorista estava voltando da igreja com a família quando cochilou ao volante e atingiu o poste. Após o acidente, o homem chegou a fazer o teste do bafômetro e deu negativo.

Manaus/AM - Um motorista dormiu ao volante e deixou o carro após bater o veículo em um poste, na noite desta quinta-feira (03), na rua Alecrim com Erva Doce, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.