Resultado preliminar do concurso da Manaus Previdência é divulgado

Manaus/AM - Os resultados preliminares do concurso da Manaus Previdência foram divulgados no Diário Oficial do Município (DOM), nesta terça-feira (26). Os resultados se referem aos cargos de nível médio e superior.

A publicação dos resultados finais para os cargos de nível médio e superior está prevista para 10 de fevereiro.

Os candidatos terão prazo para interposição de recursos quanto aos resultados da prova objetiva, entre os dias 26 e 28/1, que devem ser encaminhados por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

A seleção para procurador autárquico segue com a prova discursiva, que será aplicada em 20 de fevereiro, no período da manhã, e terá a duração de 4 horas. Os candidatos classificados na primeira fase (prova objetiva) até a 30ª posição farão a prova.

As provas objetivas do concurso da Manaus Previdência, tanto para procurador quanto para os demais cargos, foram aplicadas no dia 5 de dezembro de 2021, em Manaus.

O concurso da Manaus Previdência, a cargo da Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece dez vagas, além de cadastro de reserva para cargos de técnico previdenciário (nível médio), analista previdenciário (nível superior em várias áreas) e procurador autárquico (bacharel em Direito).