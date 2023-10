Restos mortais de homem desaparecido há um mês são encontrados em Manaus

Familiares que moram na área, reconheceram os objetos e as roupas de Rodson e contaram que a vítima estava desaparecida há pelo menos um mês, após sair em seu bote no rio negro quando foi surpreendendo por uma ventania próximo a praia da lua com a ilha do camaleão e desapareceu. Na época, o corpo de bombeiros fez buscas no local, mas Rodson não foi localizado.

De acordo com o pelotão fluvial, do Corpo de Bombeiros, um ribeirinho percebeu objetos pessoais da vítima na lama e ao se aproximar viu os restos mortais de seu Rodson.

