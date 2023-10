Após bebedeira, motorista tenta estacionar caminhão e destrói casa em Manaus; vídeo

Apesar do susto, não há informações de feridos. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia.

De acordo com testemunhas, o motorista, não identificado, estava consumindo bebidas alcoólicas com os vizinhos quando foi buscar o caminhão. O acidente aconteceu quando ele manobrava o veículo para estacionar. O homem perdeu o controle e atingiu a casa de uma vizinha. O portão foi derrubado e parte da laje da casa foi destruída.

Manaus/AM - Um motorista de caminhão derrubou o portão e parte da laje de uma casa localizada na rua C do bairro São José, zona Leste de Manaus, na noite deste domingo (15).

