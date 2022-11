Restaurante é flagrado com novo 'gato de energia' em Manaus

O restaurante é reincidente em irregularidades, pois nos anos de 2020 a 2022 ocorreram registros de irregularidades no medidor. O flagrante ocorreu no dia 18 de novembro e somente divulgado nesta quarta-feira (30).

Essa manobra era utilizada pelo restaurante para que não ocorresse a cobrança do consumo de energia pela concessionária. Consequentemente, a unidade consumidora teve o "gato" retirado, onde ficou com o fornecimento de energia suspenso, pois apresentava risco de incêndio devido à grande utilização de corrente elétrica de forma clandestina. O ramal de entrada e ligação foram recolhidos e o medidor foi retirado. Por fim, a unidade consumidora foi notificada a regularizar o padrão de energia.

De acordo com a concessionária, durante inspeção técnica, que teve a presença de agentes da Polícia Civil, foi constatado que três cabos estavam desviando energia derivando do ramal de entrada do restaurante. Esses três cabos derivavam do eletroduto que estava furado. Com isso, foi identificado que os cabos estavam conectados em um ramal acima da medição, onde havia dois disjuntores que controlavam o desvio de energia.

