Botija explode e incendeia quitinete com mulher e criança dentro no Amazonas

Manaus/AM – Uma botija de gás explodiu e incendiou parte de uma casa no bairro Santo Antônio, no município de Itacoatiara, nessa terça-feira (29). No momento da tragédia, havia uma mulher e uma criança no local, mas eles conseguiram sair sem ferimentos.

No imóvel existem várias quitinetes e o incêndio aconteceu no quarto da frente do andar superior. Vários móveis foram destruídos e a família que morava no lugar ficou desesperada.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que elas se espalhassem, mas o prejuízo foi grande.