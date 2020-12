Registro no SIE impulsiona comércio dos produtos de origem animal em Manaus

Manaus/AM - Expandir a produção para alcançar novos mercados e aumentar os lucros é o sonho do empreendedor Renato Silva, proprietário de uma pequena empresa de fatiados que manipula produtos como queijo, presunto, bacon e calabresa.

Para tornar o objetivo possível, a Sabore Fatiados buscou, em 2020, o registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), concedido pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). A certificação atesta o cumprimento das diretrizes da legislação sanitária na produção e beneficiamento dos alimentos de origem animal.

O estabelecimento recebeu o registro em outubro e, desde então, já ampliou a quantidade de funcionários contratados, e planeja estratégias de mercado para fornecer produtos às grandes redes de varejo.

"Foi um divisor de águas para a gente. Com a certificação, a gente sabe que está cumprindo todos os ritos que a Vigilância Sanitária e a Adaf exigem para que a gente faça um processo fabril e entregue um produto dentro do padrão. Esses grandes supermercados têm um volume bom de compras e a gente está vislumbrando eles, estamos na luta para conseguir o primeiro e, consequentemente, entrar em vários", afirmou Renato Silva.

Localizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, a Sabore Fatiados manipula, em média, 800 quilos de frios por dia, totalizando 20 toneladas a cada mês. Padarias, mercadinhos e lojas especializadas estão entre os principais clientes da empresa, que chegou a ser interditada pela Adaf, exatamente um ano antes da certificação.

A unidade de beneficiamento de produtos cárneos, leites e derivados emprega atualmente seis pessoas, duas a mais do que empregava antes de obter o registro. "Agora para o final do ano provavelmente vamos contratar mais, porque a gente confia que quando a gente faz um bom trabalho, somos reconhecidos, e esse reconhecimento vem dos nossos clientes. Consequentemente, a gente contrata mais pessoas para gerar renda e emprego", ressaltou o proprietário da empresa.