Conselheiro Josué Filho entrega pedido de aposentadoria ao TCE-AM

Manaus/AM - O conselheiro Josué Filho deu entrada no pedido de aposentadoria compulsória das atividades na corte de contas em razão da idade, a contar de 5 de abril de 2021. Josué Filho deve completar 75 anos em 15 de abril, informa o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).



O pedido foi tornado público pelo presidente da corte de contas, conselheiro Mario de Mello, durante a pauta da 42ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (35ª sessão virtual), nesta quarta-feira (16).

"É com tristeza que recebemos o pedido de aposentadoria do ilustre conselheiro Josué Filho. Um membro desta Corte de Contas que honra o Tribunal com seus apontamentos e posicionamentos, o idealizador da nova sede de nossa Escola de Contas, um conselheiro humano, sereno, com empatia e muito querido por todos. O ilustre conselheiro engrandece a Corte de Contas e sempre fará parte do nosso convívio", afirmou o conselheiro-presidente Mario de Mello.

Ofícios encaminhados

O TCE-AM fará a comunicação oficial à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e ao Governo do Amazonas a respeito da vacância da vaga - Oriunda da Aleam - para que deem sequência às medidas administrativas cabíveis para preenchimento do cargo, a partir de 5 de abril.