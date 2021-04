Manaus/AM - Com aplausos e comemoração, pacientes recuperados da covid-19 são recepcionados, no corredor, pelos profissionais da saúde ao deixarem a unidade hospitalar. De acordo com dados da FVS, o Amazonas tem 300.256 mil pacientes que venceram a doença.

Recuperado da covid, paciente comemora alta de hospital em Manaus https://t.co/K4pwi706a6 pic.twitter.com/SOFfOeNLJn — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 3, 2021

Um dos registros feito recentemente foi do paciente Moisés Cantanhede, que se emocionou ao receber alta do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) recuperado da Covid-19.

Dados

Atualmente, o estado encontra-se na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para transmissão do vírus.

Do total de 351.118 casos confirmados do coronavírus no Amazonas, 300.256 são recuperados e 38.814 mil são de casos que estão em acompanhamento.