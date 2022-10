Radialista Edgar Filho morre em Manaus

“Quero agradecer todas mensagens, todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo para orar pelo meu pai, pela saúde dele, obrigado de verdade. Paizão, sei que você está do lado de Deus nesse momento. Obrigado por tudo o que o senhor fez por nós e vai continuar fazendo aí em cima. Te amo”, disse filho de Edgar nas redes sociais.

Manaus/AM - O radialista Edgar Filho morreu, na tarde desta sexta-feira (28), no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, após complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). A morte do comunicador foi confirmada pelo filho dele, Fellipe Oliveira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.