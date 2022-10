MPT vai funcionar normalmente no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - O aumento expressivo de denúncias da prática de assédio eleitoral no ambiente de trabalho em todo o país levou o Ministério Público do Trabalho (MPT) a anunciar que todas as unidades do órgão estarão abertas, excepcionalmente, neste final de semana do segundo turno das eleições.

No Amazonas, a procuradora-chefe do MPT da 11ª Região, Alzira Melo Costa, assinou a portaria estabelecendo os plantões para os dois dias, visando assegurar que os trabalhadores exerçam livremente o direito de votar no segundo turno das eleições.

O funcionamento será no sábado (29) e domingo (30), das 8h às 17hs e a ideia é permitir uma resposta rápida e efetiva do MPT a denúncias da prática de assédio eleitoral no ambiente de trabalho.

Todas as unidades do MPT, incluindo a sede da Procuradoria-Geral do Trabalho e as Procuradorias do Trabalho no Município, funcionarão em regime diferenciado de plantão presencial nos próximos sábado.

Quem desejar fazer denúncia pela Internet pode acessar o link https://peticionamento.prt11.mpt.mp.br/denuncia.

Para acessar o link do plantão e respectivos telefones: https://www.prt11.mpt.mp.br/images/informe_se/plantao_eleitoral.pdf