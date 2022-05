Provas do concurso da Semsa acontecem neste domingo em Manaus

Manaus/AM – Candidatos enfrentam, a partir das 14h, deste domingo (1), uma nova etapa da prova da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que oferece 468 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Segundo a prefeitura, mais de 50 mil inscritos participam do processo. As provas acontecem em 98 unidades de ensino e os portões já estarão abertos a partir das 13h, com fechamento às 13h45 pontualmente.

A prova começa às 14h e vale lembrar que o uso de máscara de proteção durante o exame é obrigatório.

Cargos

Devem se submeter à prova neste domingo os inscritos para os 47 cargos de nível superior (Especialista em Saúde) oferecidos no edital 002/2021. Os cargos são os de Administrador, Advogado, Analista (de Banco de Dados, de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação), Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião-Dentista (Geral, Estomatologista, Odontopediatra, Ortodontista, para Pessoas com Deficiência, Periodontista, Protesista, Buco-Maxilo-Facial), Comunicador Social, Contador, Economista, Enfermeiro (Epidemiologista, Geral, Intensivista, Obstetra), Engenheiro (Civil, de Segurança do Trabalho e Eletricista), Estatístico, Farmacêutico (Citologista Clínico, Análises Clínicas), Fiscal de Saúde (Físico, Geral, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Químico), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Neste dia, as provas também serão para os candidatos que se inscreveram nos seis cargos de nível fundamental (Assistente em Saúde) oferecidos no mesmo edital – Cozinheiro Fluvial, Maqueiro, Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas, Motorista de Autos e Motorista Fluvial – e, ainda, os inscritos para os cargos de nível médio (Assistente em Saúde) do edital 003/2021 – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância.