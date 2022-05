Circuito esportivo, bandas e bois-bumbás animam Dia do Trabalhador na Ponta Negra

Manaus/AM - Em homenagem ao Dia do Trabalhador que é comemorado neste domingo (1), a Prefeitura de Manaus, a primeira edição do evento “Movimento Cultural do Trabalhador”, que acontece durante todo o dia no calçadão da Ponta Negra, zona Oeste.

As ações iniciam a partir das 7h, com uma série de atividades esportivas, circuito de danças aeróbicas e apresentações de DJs e segue com uma tarde de lazer, com a apresentação dos bumbás de Manaus (Garanhão, Corre-Campo e Brilhante).

O evento encerra com o arrastão dos bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso, seguido por apresentações em trio elétrico. Confira as atrações:

Programação

7h – 9h – “Aulão” de Dança



9h – 11h - Show “Officina 80”



11h – 15h - DJs



15h – 15h45 - Cia. Art Factory



16h – 16h45 – Banda Marrakesh



17h – 17h45 – Banda Tomi Xote



18h – 19h – Bois-bumbás de Manaus



19h - Saída do Trio Marujada



20h - Saída do Trio Batucada



21h - Encerramento com apoteose do Boi Garantido