Protesto de 'Amarelinhos' deixa trânsito caótico em Manaus

Manaus/AM – Donos de micro-ônibus Alternativos, popularmente conhecido como "Amarelinhos", estão fazendo um protesto na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Os manifestantes estão cobrando o repasse de valores do vale transporte por parte do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). O sindicato ainda não se manifestou sobre o protesto.

“Não é que nós queremos parar, é que estamos sem dízimo para trabalhar. Está faltando 3 semanas do repasse do subsídio que o Sinetram não passou pra gente. E há dois meses estamos sem receber o vale transporte estudantil, que é 70% do governo e 30% da prefeitura. Nessa situação, ficamos sem dinheiro”, informou Venício José de Araújo, presidente da Cooperativa de Permissionários de Transporte Alternativo de Manaus.

Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que "o pagamento do repasse das gratuidades estudantis para o transporte alternativo está em dia. Até o momento, todos os pagamentos, incluindo o do mês de outubro, foram efetuados. Quanto ao valor referente ao mês de novembro, este está atualmente em processo de cálculo. O IMMU ressalta que a prática padrão é realizar os pagamentos no mês subsequente ao anterior".

Devido a manifestação, o trânsito na Zona Leste está congestionado.