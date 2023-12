Mulher é achada nua em carrinho de supermercado após ser jogada de barranco em Manaus

O corpo foi jogado de uma altura aproximada de 30 metros. A polícia esteve no local e pediu a ajuda da população para encontrar o assassino. Quem tiver visto uma pessoa empurrando um carrinho de supermercado recentemente naquela região pode entrar em contato com a Polícia Civil, por meio do 181.

Manaus/AM - O corpo de uma mulher, identificada apenas como Natália, foi encontrado no fim da manhã desta quinta-feira (14), dentro de um carrinho de supermercado em uma área de mata, no Conjunto Ajuricaba, na zona centro-oeste.

