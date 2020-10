Prosamim capacita moradores do residencial Mestre Chico em Manaus

Manaus/AM – O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) concluíram, nesta segunda-feira (26), o curso de estoquista, que foi oferecido a moradores do parque residencial Mestre Chico 2, localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

No total, 11 alunos, residentes do parque residencial, participaram da capacitação profissional, que teve carga horária de 60h. Durante as aulas, foram ensinadas sobre as atividades relacionadas ao controle, recebimento, armazenagem e documentação de materiais diversos. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer os conceitos básicos da área de logística, os procedimentos específicos para cada operação, bem como as ferramentas de informática usadas na atividade.

Devido à pandemia, o curso contou com 50% da capacidade de alunos. Também foram seguidos todos os protocolos de segurança e saúde.

Trabalho de pós-ocupação

Fazendo parte do trabalho social de pós-reassentamento do Prosamim, os cursos oferecidos têm o objetivo de oferecer qualificação profissional aos beneficiários do programa, assim como a geração de renda. Através das parcerias realizadas com o programa, todos os anos, o Prosamim e o Cetam capacitam centenas de moradores dos residenciais e entornos.