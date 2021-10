Promotor acusado de chamar PM de ‘Coronel Pau Mole’ é absolvido em Manaus

Na época, Brandão considerou a publicação do diário oficial do Ministério Público (MPAM), assinada pelo promotor Palheta, uma ofensa a sua honra e um ato de vingança contra ele, pois o militar não estava atendendo algumas das requisições encaminhadas pelo promotor de justiça ao Comando Militar.

“Por unanimidade, o tribunal decidiu receber a queixa-crime e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator”, consta no extrato da minuta do julgamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.