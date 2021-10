Consultoria para pequenos e microempreendedores é ofertada gratuitamente por faculdade

Os estudantes aprendem na prática o conhecimento que obtiveram em sala de aula e os microempresários, em sua maioria, têm pela primeira vez o ensinamento científico a respeito do que aprenderam no dia a dia, em seus respectivos negócios. A ideia é que eles aprimorem o conhecimento para evitar perdas financeiras no negócio. Vamos aumentar o número de alunos participantes no projeto para que possamos atender o maior número de microempreendedores", comentou a coordenadora.

Coordenadora dos cursos de Curso de Administração da Martha Falcão Wyden, Rosy Jane, informou que no primeiro semestre os oito alunos auxiliaram seis microempreendedores, dos mais variados negócios, para o controle financeiro dos respectivos empreendimentos. Ela destacou que neste período mais alunos vão participar do projeto para que mais pessoas sejam auxiliadas.

O projeto dá continuidade a experiência realizada pelos alunos no primeiro semestre deste ano, em que os discentes criaram uma plataforma para ensinar os pequenos e microempreendedores sobre o fluxo de caixa, item importante para os empreendimentos e que muitas vezes leva o autônomo à falência por não ter recursos financeiros ou por falta de conhecimento no setor.

Atentos a necessidade deles, alunos dos cursos de Administração, Engenharia da Produção e Gestão Financeira da Faculdade Martha Falcão Wyden vão ensinar gratuitamente pequenos e microempreendedores sobre as ferramentas de controle financeiro e administrativo. A consultoria é gratuita e voltada para os empreendedores da capital e do interior.

Manaus/AM - Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, apontou que 34% dos micro e pequenos empresários (MPEs) relataram piora na economia do país nos primeiros 6 meses de 2021. A constatação se deu na segunda onda da pandemia da Covid-19.

