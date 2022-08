Profissionais do distrito indígena recebem treinamento em primeiros socorros em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou um treinamento em primeiros socorros, na manhã desta quarta-feira, 3/8, voltado a profissionais que atuam no Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para levar orientações teóricas e práticas sobre Suporte Básico de Vida (SBV).

Durante a ação, os socorristas do Samu utilizaram manequins para simular a conduta adequada diante de paradas cardiorrespiratórias ou engasgos, por exemplo. As práticas apresentadas fazem parte do SBV, que consiste em um conjunto de ações imediatas que podem salvar vidas, sem uso obrigatório de equipamentos, para estabilizar o paciente até a chegada de socorro médico.

“O SBV é a primeira assistência prestada em situação de urgência, e não precisa ser necessariamente realizada por um profissional de saúde. Se um leigo for capacitado de forma adequada, ele pode prestar o primeiro atendimento da melhor forma possível e isso garante a sobrevida e a qualidade no socorro, com o mínimo de sequelas”, afirmou a enfermeira.