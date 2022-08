Avenida de Manaus recebe sinalização para garantir melhor fluidez no trânsito

A sinalização foi implantada nos dois sentidos da via e compreende o trecho entre a rotatória do Nova Cidade até o Museu da Amazônia (Musa), na zona Leste. Foram aplicadas as seguintes pinturas horizontais: faixas de pedestres; linhas de retenção; linhas seccionadas brancas, que serve para orientar o sentido da via; linhas de bordo para delimitar as pistas; e linha simples amarela contínua, que permite o fluxo nos dois sentidos, porém, o motorista não pode realizar ultrapassagem de legendas ‘Pare’.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.