Profissionais da Educação somam quase 4 mil casos de Covid em Manaus

A testagem de detecção para Covid-19 alcançou a marca de mais de 11 mil exames realizados, em profissionais de educação em Manaus, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo), na Zona Centro-Oeste da capital. Após atingir essa marca, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que coordena a ação, informa que a capacidade de realização de testes será reduzida, a partir de segunda-feira (26), atendendo demandas solicitadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

A ação de testagem conta com a participação da Secretaria de Educação e Desporto, do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e de instituições de ensino superior da rede particular de ensino. Na manhã desta sexta-feira (23), a FVS-AM realizou a entrega de certificados de menção honrosa para voluntários nas testagens.

Balanço – Foram 11.930 exames realizados, em profissionais de educação, do último dia 18 de outubro, quando iniciaram as testagens para esse público, até esta quinta-feira (22). Dos testes realizados, 3.995 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus (SARS-CoV-2), representando 33,49% do total.

Desses positivos, 702 (17,57%) apresentaram IgM que indica infecção recente, e 3.293 (82,42%) apresentaram IgG que indica anticorpo de fase tardia da doença, período no qual não ocorre mais transmissão do vírus.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e está na linha de frente no enfrentamento à pandemia de covid-19 no Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.