Professores de cursos não estão na lista de vacinação em Manaus, diz Semsa

Manaus/AM - Professores da rede privada de ensino denunciaram nesta terça-feira (25), a falta de vacinação para a classe, que inclui docentes de curso de idiomas e cursos preparatórios para concursos e vestibulares.

Segundo os denunciantes, o cadastro dos professores foi feito normalmente no site Imuniza Manaus, da prefeitura, mas ao chegarem no local, são informados que não fazem parte do grupo prioritário.

Semsa esclarece

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), esclarece que segue o que estabelece o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o referido plano, no grupo de trabalhadores da Educação estão inseridos apenas os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior.

A secretaria diz ainda que a alteração no plano para a inclusão de outras categorias deve ser feita pelo MS que é o responsável pela aquisição e distribuição dos imunizantes.