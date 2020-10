Professora da rede municipal recebe troféu do prêmio ‘Educador Nota 10’

Manaus/AM - Única representante da região Norte, a gestora da rede municipal de Manaus, Lúcia Cortez, recebeu na tarde desta terça-feira (27), o troféu do prêmio nacional "Educador Nota 10". A diretora da escola municipal Waldir Garcia, zona Centro-Sul, foi finalista com o projeto “Acolher para todos envolver e aprender” e ganhou ainda um vale-presente no valor de R$ 15 mil e mais R$ 1 mil para a unidade de ensino em que atua.

Este ano, por conta da pandemia, a cerimônia de entrega das premiações foi realizada de forma on-line, todos os finalistas participaram diretamente de suas cidades, com entradas ao vivo durante o programa, transmitido pelo canal Futura e pelas redes sociais. Além da premiação em dinheiro, os vencedores garantiram assinatura digital da revista Nova Escola, com vigência de janeiro a dezembro de 2021.

A premiação nacional é considerada o "Oscar da Educação", por isso, para a gestora é uma honra trazer o troféu de "Educador Nota 10" para Manaus. “Sem a escola, sem o trabalho da equipe e o apoio da Semed, este troféu não seria possível. Por trás de tudo isso existe um trabalho de inclusão, que oferece um ensino de qualidade, sem excluir ninguém, garantindo a todos o direito de aprender. Viver essa gestão democrática, participativa e colaborativa em uma escola que transforma a vida de estrangeiros e de crianças com deficiência e nível econômico baixo, é de extrema felicidade. Este troféu é um sonho, que não tem preço”, salientou Lúcia.

Além de estar entre os 10 finalistas de todo o Brasil, Lúcia concorreu a outras duas premiações, "Esse projeto é 10" e "Educador do Ano". A escolha na categoria "Esse projeto é 10" aconteceu por votação popular on-line e o "Educador do Ano", por meio de uma comissão de jurados, composta por cinco especialistas na área da Educação. A gestora de Manaus defendeu o seu projeto de forma remota, no último dia 24. O professor do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Lins, com o projeto “Geometria e Construção”, levou as duas premiações.

Projeto

Para colocar em prática o projeto “Acolher para todos envolver e aprender”, Lúcia visitou escolas públicas inovadoras em São Paulo, a fim de entender os princípios da educação integral e mudar a prática pedagógica tradicional, que acentua desigualdades, para uma gestão democrática. Com o projeto, foi possível, segundo ela, desburocratizar relações, estabelecer vínculos, engajar e dialogar com todos os envolvidos na comunidade escolar.

A estrutura da escola também passou por mudanças. As carteiras, que eram individuais, foram trocadas por mesas-redondas, eliminando as filas. Os resultados de avaliações internas e externas permitem revisar o processo de ensino, pois o foco central é a aprendizagem. As decisões são feitas em assembleias, onde os alunos atuam como protagonistas. Cada uma das 223 crianças da unidade, que possui do 1° ao 5° do ensino fundamental, escolhe um tutor, que a acompanha até o final do 5º ano do ensino fundamental.

Sobre o prêmio

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado pela Fundação Victor Civita, em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho, como forma de valorizar professores da educação infantil ao ensino médio e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país.