Primeiro ônibus 100% elétrico de Manaus é entregue e já tem linha definida

Manaus/AM - O primeiro ônibus 100% elétrico de Manaus foi entregue pelo prefeito David Almeida (Avante) nesta segunda-feira (4). O veículo vai funcionar na linha 125, atendendo a rota para a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“Esse é o primeiro de 14 ônibus elétricos que vão transitar no transporte coletivo da cidade de Manaus até o final deste ano. Ainda temos a possibilidade de mais veículos para o ano que vem. Só com este veículo entregue hoje, são 105 toneladas de dióxido de carbono que deixam de ser jogados no ar. Estamos fazendo essa mudança e implementando esse novo conceito, que é mundial. Isso é Manaus avançando e dando exemplo de sustentabilidade para todo o Brasil”, disse o prefeito.

O veículo apresenta layout que lembra uma onça pintada e se assume como agente transformador no processo de descarbonização do ar e cuidados com o meio ambiente. Ele carrega o slogan “Eu sou amigo da Amazônia”, visto os benefícios que irá trazer ao meio ambiente, como destacou David Almeida.