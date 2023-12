Primeira feira municipal do Colônia Antônio Aleixo é inaugurada nesta quinta

Manaus/AM - A feira municipal da Fé 1 - José Gutemberg Rocha foi inaugurada, nesta quinta-feira (28), na rua José Maria 2, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

O novo equipamento vai alocar 12 permissionários que trabalhavam em barracas improvisadas, fora do padrão e de maneira insalubre, espalhadas nas calçadas do bairro. A construção foi erguida em parceria com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), por meio de medida compensatória, em área de domínio institucional. A autarquia também assina o projeto.

Além da inauguração do novo local, todos os feirantes que ocupam a região foram agraciados com equipamentos essenciais para impulsionar seus negócios. Freezers, estufas, chapas, geladeiras, fogões e um computador foram distribuídos, proporcionando um impulso significativo às vendas de verduras, frutas, lanches, peixe, carne e serviços de internet rápida (lan house).

A entrega da feira foi comemorada pelos permissionários. A feirante Zuleide Gonçalves ficou muito grata pelo novo espaço. “Eu só tenho a agradecer a Deus e à prefeitura. Eu sofri muito trabalhando na beira da rua, em uma barraquinha de madeira. Agora, estou em um local seguro, e muito feliz. Eu me sinto contemplada com o que sempre sonhei. A felicidade é por mim e pelos meus parceiros de trabalho também”, disse.

Obra - A obra fiscalizada pela equipe de engenharia da Semacc foi realizada em dois meses, tempo recorde, e seguiu os padrões de excelência aplicados em todas as feiras e mercados municipais entregues pela Prefeitura de Manaus.

Os recursos para construção da feira são decorrentes do pagamento de medida compensatória, mecanismo previsto no Plano Diretor, e a prefeitura não teve custo na construção. Com a obra, os permissionários ganham um espaço novo, planejado, com estrutura digna para seu trabalho, dando para a comunidade um lugar adequado para o comércio.

A medida compensatória que resultou na obra para a feira foi aprovada junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), com validação da Comissão Técnica de Planejamento e Controle Urbano (CTPCU), além de projeto arquitetônico e orçamento feitos pela autarquia. A obra está orçada em R$ 692 mil.

Com informações da assessoria.