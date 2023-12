Palco do Réveillon do Largo já está sendo montado em Manaus

Manaus/AM - Teve início, nesta quarta-feira (27), a montagem do palco que vai abrigar as atrações do Réveillon do Largo, evento histórico de virada do ano que vai acontecer no domingo (31), no Largo de São Sebastião. A previsão é que a montagem termine nesta sexta-feira (29).

Para a montagem, foram realocados itens da decoração natalina do local, como um portal e pinheiros, para que a área ao lado do Teatro Amazonas fosse liberada. Vale ressaltar que a decoração natalina e árvore de Natal permanecem no local e vão fazer parte da decoração do Réveillon.

O palco vai ter 12 metros de boca de cena, com 15 metros de fundo para permitir a instalação da cenografia dentro e facilitar a troca de bandas. Para facilitar a visualização de quem estiver um pouco mais distante, serão instalados dois telões verticais de LED, um em cada lado do palco, na altura do Teatro Amazonas, ou seja, 5x3 metros.

Além do palco, também já está sendo montada a estrutura do camarote, que será localizado ao lado do palco.

O Réveillon do Largo tem início às 17h e vai ter mais de 10 horas de programação. Confira:

Bloco da Alegria

Das 17h30 às 18h30: Metamorfose

Das 18h30 às 18h45: DJ Ramon

Das 18h45 às 19h45: banda Di Bubuia

Das 19h45 às 20h00: DJ Ramon

Das 20h00 às 21h00: Banda Impacto

Das 21h00 às 21h15: DJ Keoma

Bloco da Abertura

Das 21h15 às 22h15: Mikael e Banda

Das 22h15 às 22h45: Nunes Filho

Das 22h45 às 23h45: Patrick Araújo, Leonardo Castelo, Prince do Boi e Carlinhos do Boi

Bloco da Virada

Das 23h45 às 00h45: Bateria Liesa

De 00h45 às 1h00: DJ Keoma

De 1h00 às 02h00: Banda Bagaceiros do Forró

Bloco do Pós-Virada

Das 2h00 às 02h15: DJ Gabe

Das 2h15 às 03h15: Uendel Pinheiro e Banda

Das 03h15 às 03h30: DJ Gabe

Das 03h30 às 04h30: Banda Freelance