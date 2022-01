Primeira etapa das inscrições para o concurso da Semsa começa nesta quarta

Manaus/AM - A primeira etapa de inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), terá início a partir das 16h desta quarta-feira (5), por meio do link https://bit.ly/editalsemsa2022. Nesta fase, do Edital n° 001/202, poderão se inscrever candidatos aos cargos de nível superior – especialista em saúde - Médico. O valor da taxa é de R$ 150. O prazo é até as 16h do dia 3 de fevereiro.

O certame está sendo executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prova será aplicada no dia 1º de abril de 2022. Para essa categoria, estão sendo oferecidas 124 vagas e formação de cadastro reserva. Os subsídios variam de R$ 6.933,96 para carga horária de 20 horas semanais, e R$ 13.867,91 para 40 horas, cuja disponibilidade é apenas para clínicos gerais. A realização do concurso da Semsa foi anunciada em agosto do ano passado, pelo prefeito David Almeida.

Os cargos disponíveis são para médicos anestesiologista, cardiologista, cirurgião, clínico geral, médico do trabalho, endocrinologista, epidemiologista, ginecologista-obstetra, infectologista, intensivista-neonatologista, neonatologista, neuropediatra, patologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, ultrassonografista e urgencista.

Além do Edital n° 001/2021, a prefeitura divulgou, ainda, o Edital n° 002/2021, cujo período de inscrições será de 10 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, com a oferta de 1.822 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior- Especialista em Saúde: 388, sendo 17 para Pessoas com Deficiência (PcD) e níveis médio, médio técnico e fundamental - assistente em saúde (1.434, das quais 59 são para PcD. Os subsídios, para os cargos de nível superior, variam entre R$ 6.235,21 (20 horas); R$ 8.051,43 (30 horas); e R$ 8.313,61 (40 horas). A taxa de inscrição é de R$ 150.

Níveis médio e técnico

No caso dos cargos dos níveis médio e médio técnico, assistente em saúde, a taxa de inscrição será no valor de R$ 90 e os subsídios variam de acordo com o cargo, indo de R$ 1.902,94 chegando a R$ R$ 2.667,85. Das 300 vagas de agente comunitário de saúde II (nível médio e médio técnico), 15 são destinadas a PcD. O subsídio é de R$ 1.550, com 40 horas semanais de trabalho. Para esses candidatos, a taxa de inscrição será de R$ 75.

Para os de nível fundamental completo, que são os 25 cargos de assistente em saúde, a taxa de inscrição será no valor de R$ 70. Para esses, a carga horária semanal varia de 30 horas, com subsídio de R$ 1.665,35, e 40 horas, com subsídio de R$ R$ 2.220,47 mensais.

O Edital n° 003/2021 refere-se às 55 vagas (três para PcD) para assistente em saúde – nível médio, nas funções de condutores de ambulâncias e de motolâncias, cujo subsídio varia de R$ R$ 2.537,25 a R$ R$ 2.667,85. O período para inscrição é de 10 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, com taxa no valor de R$ 90.

Benefícios

Para todos os cargos, além do subsídio, poderão ser acrescentados na remuneração benefícios como auxílio-alimentação, destinado a servidores ocupantes de cargos com jornada de trabalho de 40 horas semanais e que percebam até seis salários mínimos; auxílio-transporte, destinado a servidores que percebam até seis salários mínimos; e indenização de insalubridade ou periculosidade, destinado a servidores que ocupem atividade de exposição a agentes nocivos à saúde ou considerada de execução perigosa.

O último concurso público para a Semsa foi realizado em 2012, com a oferta de 1.390 vagas e formação de cadastro reserva.