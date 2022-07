Prevenção para evitar acidentes é destaque Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento em Manaus

Manaus/AM - O afogamento é a segunda causa de mortes no Brasil em pessoas com idades de 5 a 14 anos, e o dia 25 de julho é dedicado ao Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), o Amazonas foi o segundo colocado em número de óbitos por afogamento entre os estados da região Norte com 27,44%, perdendo apenas para o Pará, com 40,69% das mortes entre os anos de 2010 a 2019.

No ano de 2021, foram 50 vítimas entre janeiro e junho em Manaus, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros, o equivalente a um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 44 afogamentos.

Na data foi estabelecida para promover a conscientização sobre os cuidados que ajudam a evitar esse acidente que no mundo todo causa em média a morte de 236 mil pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a OMS, mais de 90% das mortes por afogamento ocorrem em países de baixa e média renda, vitimando principalmente crianças a partir dos cinco anos de idade.

A maioria das dessas mortes estão ligadas a atividades cotidianas como como tomar banho, coletar água para uso doméstico, viajar em embarcações como barcos ou balsas.

A maioria dessas mortes é considerada evitável com algumas providências como implantação de barreiras que controlam o acesso à água, oferta de locais seguros longe da água, como creches, ensino de natação, segurança na água e habilidades de resgate, treinamento de especialistas em resgate e ressuscitação, definição e cumprimento de regulamentos de navegação e transporte seguros.

Com as crianças, os cuidados devem ser redobrados porque elas podem perder a consciência em apenas dois minutos e os danos cerebrais ocorrem após cinco minutos.

Especialistas informam que a cabeça e os membros superiores são as partes mais pesadas do corpo em crianças de 4 e 5 anos, o que pode levar à perda do equilíbrio com frequência e a dificuldades para se erguer, daí os cuidados com pequenas quantidades de água em vasilhas como baldes, bacias, banheira e vasos sanitários. É importante lembrar que elas não têm maturidade suficiente para agir numa situação de emergência.

Quanto aos adolescentes, o uso de álcool, drogas, nadar sozinhos, doenças como convulsões, brincadeiras pouco seguras, hiperventilação voluntária e esportes radicais são alguns dos fatores que podem causar a morte nessa faixa etária.

Caso você presencie um afogamento, chame imediatamente os Guarda-Vidas, ligue 193, ou lance algum objeto flutuante para a vítima e nunca tente nadar para salvá-la, orientam os soldados do Corpo de Bombeiros.