Casal fica ferido em acidente gravíssimo entre carro e moto na av. Torquato Tapajós

Manaus/AM – Um casal ficou ferido em um acidente gravíssimo entre um carro e uma motocicleta, ocorrido no fim da manhã desta segunda-feira (25), na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro, no bairro Flores, na zona Centro-Sul.

As vítimas estavam na moto e acabaram colidindo com um carro modelo Ônix, de cor vermelha, na faixa azul, que é de uso exclusivo dos ônibus. Ao cair do veículo, o casal sofreu ferimentos nas pernas e nos braços.

A mulher foi quem ficou mais ferida e reclamava de fortes dores na região do abdômen. Ela e o companheiro foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital. Não foram repassados detalhes do estado de saúde deles.

O motorista do carro permaneceu no local prestando socorro às vítimas e conversou com os peritos durante os trabalhos na cena do acidente.