Prêmio do último sorteio da ‘Nota Premiada’ de Manaus é entregue aos contemplados

Manaus/AM - A entrega da premiação de R$ 182 mil do último sorteio da campanha “Nota Premiada Manaus” de 2021, será entregue nesta quinta-feira (30) aos 28 sorteados e suas respectivas instituições sociais indicadas. Os cheques simbólicos serão entregues na Subsecretaria de Receita da Semef, na avenida Japurá, no Centro da cidade. Maria Mônica de Lima Santos foi a grande ganhadora do prêmio especial e receberá a premiação de R$ 50 mil. A sortuda indicou o Lar das Marias para ganhar o prêmio social, que equivale a 40% do prêmio especial, R$ 20 mil. A relação completa com os contemplados desse sorteio está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br.

