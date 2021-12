Pontos de vacinação contra Covid-19 serão desativados em Manaus; saiba quais

Manaus/AM - A partir da próxima segunda-feira (03), os pontos de vacinação do Studio 5 Centro de Convenções e dos shoppings São José e Via Norte deixarão de funcionar em definitivo. Nesta quinta-feira (30), no ponto do Millennium já não haverá mais atendimento. O mesmo acontece com a tenda da Manaus Moderna, que foi desativada. A carreta da vacinação será deslocada, na segunda-feira o para a praça da Matriz, onde deverá ficar posicionada até o dia 15 de janeiro. Para a vacinação contra a Covid-19, serão mantidos os pontos estratégicos do shopping Phelippe Daou e do sambódromo, além das unidades de saúde da Semsa – unidades básicas de saúde, policlínicas e clínicas da família, Centros de Atenção Integral à Criança (Caic) e ao Idoso (Caimi). A relação com os endereços e horários de atendimento pode ser consultada no link https://bit.ly/33AfO70 e nos perfis oficiais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

