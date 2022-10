Prefeitura reforça ações para o combate de sífilis em Manaus

Manaus/AM - Começou, nesta quarta-feira (05), no Distrito de Saúde (Disa) Rural, a programação em Manaus do ‘Outubro Verde’, movimento dedicado à prevenção à sífilis e à sífilis congênita. A Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) São Pedro, localizada no quilômetro 35 da estrada AM-010, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai promover a intensificação de testagem rápida, oferta de preservativos, palestras e rodas de conversa.

Além do Disa Rural, as outras unidades básicas da rede municipal de saúde irão promover ações especiais de esclarecimento e prevenção à doença, nos dias 11/10 (Disas Sul e Leste), 20/10 (Disa Oeste) e 27/10 (Disa Norte).

Estágios

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela bactéria treponema pallidum, que tem cura, e se manifesta em três estágios, com sinais e sintomas bem específicos. No primeiro, também chamado de sífilis primária, geralmente aparece uma ferida na genitália, boca ou ânus, de forma redonda, sem cheiro, indolor, sem apresentar coceira e ardência, podendo aparecer e sumir sem que a pessoa perceba.

Após um período de seis semanas a até seis meses, inicia-se a fase secundária, com o surgimento de manchas na palma das mãos e nos pés, que somem após algum tempo, o que pode levar as pessoas a pensarem que estão com alergia.

Passada esta fase, o treponema pallidum pode ficar no sangue por muitos anos, o que torna a situação preocupante considerando que a cada relação sexual sem preservativo, a contaminação acontece para os parceiros.

Da segunda para a terceira fase podem se passar anos ou décadas sem que a pessoa saiba que está com o treponema palidum. Neste período, conhecido como fase de latência (fase assintomática), a pessoa continua transmitindo a infecção por meio das relações sexuais desprotegidas. Na fase terciária podem surgir lesões na pele, problemas nos ossos e também alterações no sistema nervoso central e cardiovascular, com apresentação de sinais e sintomas neurológicos, aneurismas e danos às artérias do coração.



Casos

De janeiro a agosto deste ano, a capital amazonense registrou o total de 3,9 mil casos de sífilis, dos quais 2.711 novos casos em homens e mulheres não gestantes; 1.189 em gestantes; e 199 novos casos de sífilis congênita (transmitida da mãe para o feto). Os dados são monitorados pela Semsa, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).