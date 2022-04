Prefeitura realiza mutirão de atendimento para o Cadastro Único em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realiza nesta quinta-feira (14), um mutirão de atendimento para fazer cadastro ou atualizar dados no Cadastro Único (CadÚnico) de famílias, referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Prourbis, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

Os atendimentos serão realizados no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, também na zona Leste, de 8h às 16h. As famílias que serão atendidas já foram comunicadas pelas equipes da Semasc e o atendimento será exclusivo para esse público.

A meta é reduzir o tempo de espera no Cras Prourbis, que tem registrado maior procura pelo serviço, atualmente. Mil famílias estão agendadas para serem atendidas apenas nesse mutirão.

Outras iniciativas como essa serão realizadas nas próximas semanas, contemplando usuários de todas as zonas da cidade.