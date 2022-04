Estrutura de ferro ameaça desabar sobre veículos em passagem subterrânea em Manaus

Essa não é a primeira vez que acidentes do gênero acontecem. Desde que a passagem subterrânea foi inaugurada, vários veículos de grande porte já se chocaram com a estrutura.

Isso porque um caminhão colidiu com a estrutura de ferro e danificou a base da mesma. A haste superior do pórtico também entortou com a o impacto da batida.

Manaus/AM – O delimitador de altura que fica localizado na entrada da passagem subterrânea na Rua Arthur Bernardes, no bairro São Jorge, corre o risco de desabar a qualquer momento sob os veículos que trafegam na via.

