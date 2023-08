Prefeitura monta operação contra poluição sonora em bares de Manaus

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio de ação conjunta envolvendo as secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), deflagrou, neste sábado (5), a operação “Angerona”, que tem por objetivo coibir a prática de crime de poluição sonora na capital.

Os trabalhos serão coordenados pelo subsecretário da Semseg, Alberto Neto, e pelo titular da Semmas, Antonio Stroski. Atualmente, as queixas de excesso de ruído que afetam a saúde mental têm aumentado significativamente na cidade, mesmo sendo consideradas crime ambiental, com previsão na Lei Federal n° 9.605/1998 e punições que podem levar à reclusão do infrator.

A concentração da operação irá ocorrer às 19h, no estacionamento do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Angerona é uma deusa da mitologia romana. Sua figura é representada com a boca amordaçada e um dedo sobre os lábios, como a ordenar silêncio.