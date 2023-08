Mutirão de cidadania realiza mais de 26 mil atendimentos em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Durante o mutirão de cidadania da Prefeitura, realizado neste sábado (5), mais de 26 mil atendimentos foram realizados na Escola Municipal Aristóteles Comte de Alencar, localizada no bairro Armando Mendes, zona Leste da cidade. A iniciativa reuniu todas as secretarias da prefeitura, parceiros do Estado e da sociedade civil.

“É importante realizarmos essa iniciativa, já que muitas pessoas não conseguem ter acesso a esses serviços durante a semana, por diversos motivos. O mutirão tem as portas abertas para que qualquer pessoa possa usufruir desses serviços. Isso é a prefeitura se aproximando das comunidades”, destacou a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos da Semasc, Graça Prola.

Durante o mutirão, foram oferecidos aos moradores da área e de bairros adjacentes uma grande variedade de serviços, entre eles: a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientações relacionadas ao Cadastro Único, emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, atendimentos diversos na área da saúde, serviços de embelezamento e massoterapia, vacinação de animais domésticos e agendamento de castração, inscrição de famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica e Água, entre outros.

Essa edição do “Manaus Mais Cidadã” também contou presença de novos parceiros, como o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), e de serviços, como os de saúde e bem-estar voltados às pessoas da terceira idade, ofertados a partir do Ônibus do Idoso, equipamento gerenciado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).