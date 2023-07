Prefeitura manda Sinetram liberar cartão Passa Fácil sem restrições em Manaus

Manaus/AM - Após reclamações da população e denúncia apresentada pelo vereador Rodrigo Guedes na Câmara Municipal, na terça-feira (4), a Prefeitura de Manaus determinou ao Sinetram a suspensão da decisão de restringir o uso do cartão Passa Fácil no transporte coletivo.

Segundo denúncias que foram apresentadas pelo parlamentar na CMM, o cartão Passa Fácil passou a ter uso restrito desde a semana passada, com o passageiro podendo pagar apenas uma passagem na catraca do ônibus. Com a determinação do prefeito, o usuário poderá voltar a utilizar o cartão mais de uma vez em um mesmo ônibus.

“A medida restritiva, implementada com o intuito de aumentar a segurança e a eficiência do sistema de transporte público, será temporariamente suspensa para avaliação dos mecanismos, a fim de encontrar uma melhor forma de controle para o uso devido do vale-transporte”, esclareceu a prefeitura por meio de nota divulgada nesta quarta-feira (5).