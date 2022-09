Prefeitura lança edital para venda de comidas e bebidas no Boi Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou editais de chamada pública para cota/patrocínio, além de venda de comidas e bebidas durante o Boi Manaus. O evento, que comemora o aniversário da cidade, acontecerá de 21 a 24 de outubro no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo de Manaus.

Os interessados deverão protocolar sua inscrição até o dia 18 de outubro, improrrogavelmente, no Protocolo da sede da Manauscult, na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, das 8h às 12h.

O resultado do chamamento público terá validade até 25/10/2022 de modo que, nas hipóteses em que houver concorrência, pode ser convocado o próximo classificado, caso ocorra a rescisão do acordo de patrocínio privado direto.

Praça de alimentação da gastronomia criativa

O Diário Oficial do Município também traz o edital de chamamento público nº 017/2022, que permite o uso de espaço público de forma onerosa, para a operação de venda de alimentos pela iniciativa privada, na praça de alimentação da gastronomia criativa durante o Boi Manaus 2022.

Na “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa Boi Manaus 2022”, haverá até 30 vagas para a operação de venda de alimentos, nas três categorias: três food bikes, 12 carrinhos ambulantes e 15 barracas.

Ainda de acordo com o certame, todos os pratos de comida, salgados e doces comercializados na “Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa Boi Manaus 2022” deverão ser comercializados no valor mínimo de R$ 5 e máximo de R$ 17.

Os interessados deverão protocolar no prazo de dez dias úteis a contar da publicação do edital, no Protocolo da própria sede da Manauscult, das 8h às 17h.

Comercialização de bebidas

Além disso, também consta no Diário Oficial do Município o edital de chamamento público nº 014/2022, que autoriza o uso de espaço público de forma onerosa para a operação de venda de bebidas, inclusive alcóolica, por uma empresa da iniciativa privada no segmento de eventos, durante a realização do Boi Manaus.

Poderão participar deste certame apenas pessoas jurídicas especializadas e com experiência comprovada em operação de venda de bebidas em eventos. A presente chamada pública prevê a seleção de uma empresa que apresente a melhor e mais vantajosa proposta de operação de bebidas no aniversário de Manaus – Boi Manaus.

Conforme o edital, todos os produtos de bebidas comercializados no Aniversário de Manaus – Boi Manaus deverão ser nos valores compatíveis com o mercado de eventos. Será vedada a venda de produtos em embalagens de vidro e/ou perfurocortantes de qualquer natureza.

Os interessados deverão protocolar sua inscrição até o dia 10 de outubro, no Protocolo da Manauscult, das 8h às 17h.