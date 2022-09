Mais três novos procuradores são empossados em Manaus

Manaus/AM - A Procuradoria-Geral do Município (PGM) promoveu nesta quinta-feira (22), no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AM), localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, a sessão solene de posse no cargo de procurador do município de 3ª Classe, para três candidatos aprovados no concurso público da PGM, realizado em 2018.

A convocação dos aprovados foi feita pelo prefeito de Manaus, David Almeida, por meio do decreto de 11 de agosto de 2022, publicado na Edição 5.404, do Diário Oficial do Município (DOM).

Com entrada em exercício no cargo, George Oliveira Montes, José Lupércio Ramos de Oliveira Júnior e João Victor Pereira Martins da Silva passam a compor os quadros da PGM, órgão que integra a administração direta da Prefeitura de Manaus e que é responsável pela representação, defesa judicial e extrajudicial do município de Manaus, pela consultoria jurídica dos órgãos municipais, bem como pela inscrição e cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa.