Prefeitura instala armadilhas para reduzir população de mosquitos da dengue

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), promoveu na quarta-feira, 14/10, um curso de atualização e treinamento, colocando em prática o uso das Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDs), uma estratégia de combate aos mosquitos transmissores da dengue e da malária. A atividade foi realizada pelos servidores do Núcleo de Entomologia e Controle Vetorial, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

As EDs são recipientes plásticos, envoltos em um tecido preto, onde é aplicado um larvicida, parcialmente diluído em água. Essa estrutura atrai o mosquito, que, após o pouso sobre o tecido, passa a carregar o veneno em suas patas, ajudando na sua dispersão.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, a parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Fiocruz Amazônia é um ganho importante para a saúde municipal, num ano em que, além da pandemia do novo coronavírus, a dengue também representou um fator de preocupação, devido ao aumento de ocorrências da doença na cidade.

Avaliação

De acordo com o chefe do Núcleo de Entomologia e Controle Vetorial da Semsa, Edvaldo Rocha, 522 armadilhas serão instaladas em diferentes locais nos bairros Santo Antônio e São Raimundo, na zona Oeste, duas áreas com grande incidência do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

“Após muito estudo e avaliação das técnicas disponíveis para o controle populacional dos mosquitos vetores de doenças, estamos dando início à aplicação definitiva das Estações Disseminadoras, uma estratégia utilizada com sucesso em outros centros urbanos do país. Essas armadilhas são de baixo custo e resultados rápidos, além de representar um avanço importante para o trabalho de controle vetorial realizado pela Prefeitura de Manaus”, explica Rocha.