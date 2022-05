Prefeitura inicia monitoramento do mosquito Aedes aegypti em áreas alagadas de Manaus

Todos os anos, a secretaria desenvolve um plano de ação para reforçar as orientações de prevenção e combate contra doenças que podem surgir em meio à cheia, como a leptospirose, zoonose transmitida pelo contato com urina de animais infectados, principalmente de ratos, ou água e lama contaminadas pela bactéria Leptospira, doença de veiculação hídrica, como diarreia e hepatite A, além de acidentes com animais peçonhentos.

Reforçando as ações estratégicas da operação Cheia 2022, a Semsa também realiza atividades de Educação em Saúde em áreas de Manaus afetadas pela subida dos rios Negro e Solimões, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae) e Distritos de Saúde (Disa).

Em relação aos casos de zika, foram 59 notificações neste ano, enquanto no ano passado foram 76. O número de casos confirmados aumentou de 27, no ano passado, para 37 neste ano.

Dados do Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) apontam que Manaus teve uma redução de 72% no número de notificações de dengue, e queda de 77% na quantidade de casos confirmados nos primeiros cinco meses deste ano (até 19 de maio).

As amostras coletadas serão analisadas pelo Núcleo de Entomologia e Controle Vetorial da secretaria. O monitoramento também é realizado por profissionais do setor de Educação em Saúde e Mobilização Social e dos setores de Controle de Endemias dos Distritos de Saúde (Disa).

