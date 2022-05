Mais de 121 mil Certificados de Vacinação contra Covid-19 foram emitidos em Manaus

Manaus/AM - Mais de 121 mil Certificados de Vacinação contra a Covid-19 foram emitidos, em quase cinco meses desde a criação do serviço, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O documento é válido no âmbito da cidade de Manaus, para comprovar a imunização contra a doença.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a emissão do certificado foi um dos serviços agregados à plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), via Serviço Municipal de Vacinação (SMV). A funcionalidade foi incluída no dia 1º de fevereiro deste ano.

“Na época, o ConectSUS do Ministério da Saúde ficou fora do ar por alguns dias, e muitas pessoas estavam precisando desse documento. Decidimos disponibilizar o serviço no Imuniza Manaus porque a plataforma é referência para informações sobre a vacinação na cidade desde o início da campanha, e o número de acessos comprova que ele está sendo útil para a população”, disse Djalma.

A funcionalidade foi desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Semsa. Até esta terça-feira, 24/5, foram emitidos 121.847 Certificados Municipais de Vacinação por intermédio do Imuniza Manaus.

O diretor do DTI, Saymon Souza, ressaltou que o documento não substitui o certificado de vacinação contra a Covid-19 emitido pelo ConectSUS, pois tem validade apenas no âmbito municipal.

“O ConectSUS mostra as vacinas que a pessoa tomou em qualquer lugar do Brasil, e o nosso certificado apresenta somente as doses que o usuário recebeu em Manaus. É uma alternativa fácil de ser usada, em que os usuários inserem seus dados pessoais e o sistema já monta o certificado para emissão”, contou.

Emissão

Para emitir o documento, o usuário deve acessar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) e clicar na opção Certificado de Vacinação. Ele deve informar o número do CPF ou do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a data de nascimento.

Após clicar em “Emitir”, o certificado será gerado em PDF, com QR para validação, contendo informações como as datas em que cada dose foi recebida, qual vacina foi utilizada e qual foi o local de vacinação.