Prefeitura inicia curso de cuidadores de idosos em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus deu início, nesta segunda-feira (16), às aulas do curso de formação profissional de “Cuidador de Idoso – Cuidadoso”, com um total de 60 participantes. A qualificação terá duração de 320 horas e segue até dezembro. De acordo com as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, direcionadas pela gestão do prefeito David Almeida, o objetivo é fortalecer a capacitação dos futuros cuidadores, formando profissionais de excelência para o mercado de trabalho, no atendimento à crescente demanda dessa população.

A Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), em parceria com a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), coordenam o curso, que está dividido em duas turmas, nos turnos matutino e vespertino.

O diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes, afirma que o curso pretende formar 60 profissionais cuidadores de idosos, com certificação de nível técnico.

Ao todo, serão abordados 11 módulos, tratando de temas que envolvem aspectos sociais, psicológicos, nutricionais, noções de enfermagem, entre outros, totalizando 220 horas de aprendizado teórico. A conclusão da formação exige a realização de estágio supervisionado, que deverá ser de 100 horas na FDT.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, comemora a realização de novas turmas este ano, um importante investimento do município que vai retornar para a sociedade.

As aulas ocorrem no auditório do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Pela manhã, as aulas acontecem de 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h.