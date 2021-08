Mulheres motoristas de App têm até quarta-feira para se inscrever em workshop

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em apoio ao lançamento do maior aplicativo de motoristas mulheres do mundo, o “Lady Driver”, sediará o workshop “Trabalho, Segurança e o Direito de Ir e Vir da Mulher na Sociedade”, a ser realizado nesta quarta-feira, 18/8, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus. As motoristas de aplicativos interessadas em participar têm até o dia do evento para se inscrever, por meio do site: https://www.even3.com.br/ladydrivermanaus2021/.

Durante a programação as participantes poderão conferir as palestras da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB/AM), Grace Benayon; da CEO do Lady Driver, Gabryella Corrêa, e da vice-presidente do Fundo de Promoção Social, Kethelen Santos.

Aplicativo

“Inspirado por mulheres para mulheres” é o lema da plataforma que será oficialmente lançada nesta terça-feira, 17, também no Casarão da Inovação Cassina. O aplicativo de mobilidade urbana foi implantado no Brasil em 2017 e, atualmente, está instalado em sete capitais do país, chegando agora a Manaus.

O objetivo da plataforma de corridas, feita exclusivamente por motoristas mulheres, é dar a oportunidade para as pessoas que têm perfil empreendedor, beneficiando, tanto as motoristas, que podem ganhar dinheiro dirigindo com segurança, quanto as passageiras, que finalmente terão um transporte no qual podem confiar. O perfil das motoristas varia de estudantes a senhoras aposentadas, que precisam complementar renda e não encontram oportunidades no mercado.

O serviço, que é semelhante às plataformas Uber e 99, está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para o cadastro de interessadas em fazer parte do aplicativo de motoristas, basta baixá-lo e seguir o passo a passo (https://ladydriver.com.br/).